وزير الري المصري يحذر من أزمة كبيرة تصيب السودان بسبب سد النهضة

صرَّح وزير الري المصري محمد عبد العاطي، اليوم الخميس، أن الملء الثاني لسد النهضة من الممكن أن يتسبب بمشكلة كبيرة للسودان وصدمة في حال حدث جفاف قوي.

وقال عبد العاطي في مداخلة تلفزيونية إن: “عدم التوصل لاتفاق مرضي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي سيسبب مشكلة للجميع، وسيدخلنا في دوائر أخرى نحن بالغنى عنها”.

مضيفاً: “أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة من الصدمات”.

وبيَّن وزير الري المصري أن: “المخطط تخزين 13.5 مليار متر مكعب، ولكن هناك أمور فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لتخزين هذا الكم ولا نستطيع أن نجزم بذلك ولكن هناك مؤشرات”.

منوهاً إلى أن “الملء الثاني قد يسبب مشكلة كبيرة للسودان ويمثل صدمة وخاصة لو هناك جفاف قوي، إذ أن السودان حدث له ثلاث مشكلات في الملء الأول”.

وتحدث وزير الري المصري عن السيناريو الأسوأ بالنسبة للسودان قائلاً: “هناك 3 سيناريوهات مختلفة، والسيناريو الأسوأ أن يأتي الملء الثاني مع جفاف طبيعي أي كمية الأمطار تكون أقل من المتوسط وهو جفاف مضاعف يسبب مشكلة أكبر”.

يأتي ذلك بعد أن خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتصريحات بدت تراجعا عن اللهجة الحادة التي تحدث بها المسؤولون في بلاده على مدار الشهرين الماضيين، حول مخاطر الملء الثاني للسد الإثيوبي، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تحدث وزير الخارجية بلهجة مطمئنة حول مخاطر بدء الملء الثاني للسد المزمع، في يوليو/تموز المقبل. مؤكدا عدم تأثر المصالح المصرية من الملء.

مشيرا إلى قدرة بلاده على التعامل مع المخاطر عبر الإجراءات المحكمة في إدارة الموارد المائية، على حد قوله.

كما أضاف وزير الخارجية المصري خلال حواره المتلفز مساء الثلاثاء الفائت، مع نشأت الديهي. وهو أحد الإعلاميين المقربين من السلطة في مصر، أن مصر لديها رصيد من الأمان المتوفر في خزان السد العالي.

وقد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة خلال الشهرين الماضيين من تداعيات ملف سد النهضة على أمن واستقرار المنطقة،. مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام بلاده لحماية أمنها المائي.

و صاحبت تحذيرات السيسي مشاركة قوات من الجيشين المصري والسوداني في مناورات عسكرية تحت اسم “نسور النيل”.

