بيانات جامعة أمريكية : إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تقترب من حاجز ( 165 ) مليون حالة

واشنطن 20 مايو 2021 ( وال )- اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من تخطي عتبة ( 165 ) مليون حالة، وذلك بعد صدور أحدث البيانات المتوفرة اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى ( 164 ) مليونا و ( 914 ) ألف حالة ، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا قد بلغ ثلاثة ملايين و ( 418 ) ألف حالة.

فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلوم برج” للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و ( 546 ) مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا .(وال)

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