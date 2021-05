دعوة فلسطينية لتطهير الأسواق من المنتجات الإسرائيلية

وجهت اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل اليوم الخميس الدعوة إلى أبناء الشعب الفلسطيني لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبارها شكل أصيل من اشكال المقاومة الشعبية.

وقالت اللجنة عبر بيان صادر إنها تدعو عموم الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم العقدية والسياسية للانخراط في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومواصلة عملية التصعيد بهدف تطهير الأسواق الفلسطينية من منتجات الاحتلال، حسب قولها.

وأوضحت أن المقاطعة لها تأثير هام للغاية في عملية الرد على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني طوال التاريخ، حسبما أفاد موقع (القدس).

وأورد البيان أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تشكل حالة من الرفض للمستعمر ومنتجاته وكل ما يتعلق به، وبإمكان الجميع المشاركة في الحملة، سيما وأن السوق الفلسطيني يعد ثاني الأسواق للاحتلال بعد الولايات المتحدة، حسبما جاء في البيان.

وذكر أن السوق الفلسطيني يستورد حوالي 55% من المنتجات الإسرائيلية، بقيمة تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وقال إن جيش الاحتلال يصله دعم مباشر من الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي يعزز من وجوده عبر انتعاش عجلة الاقتصاد الإسرائيلية بمختلف مؤسساتها.

وشدد بيان اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بأن الشركات الإسرائيلية تعتبر شريك أساسي في السياسة الإسرائيلية التي تهدف لتوسعة الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقهم الوطني.

وأفاد البيان أن جميع المنتجات الإسرائيلية المتواجدة في الأسواق يوجد بديل لها، وتحديدًا منتجات الألبان، لافتًا إلى أهمية تلك المقاطعة في إضعاف المحتل وانتزاع الحقوق المسلوبة.

في الأثناء، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الى 107 آلاف.

وأضاف المكتب الإعلامي أن حوالي 44 ألف فلسطيني يقيمون في مراكز الإيواء، كما أن الخسائر المادية تجاوزت الـ 322 مليون دولار، وأن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو لأضرار بالغة، وأكثر من 13 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا.

وأكد المكتب أن 184 برجا سكنيا ومنزلا و33 مقرا إعلاميا تم هدمها كليا، وبلغت قيمة الخسائر بهذا السياق 92 مليون دولار.

وفي السياق، أكد بيني غانتس ، وزير الدفاع غي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدد من قيادات حماس و المقاومة الفلسطينية .

حيث قال غانتس في تصريح له أنه ” تمت تصفية مسؤولين كبار في حركة حماس فوق الأرض وتحتها ” ، مضيفاً أنه “لا مأمن لأي إرهابي، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى رأس الأفعى”.

