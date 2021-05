وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن مراقبة مواقعها النووية لا يزال ساريا

صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن الاتفاق مع إيران بشأن تفتيش مواقعها النووية لا يزال ساريا, حيث أنها تتشاور مع إيران حالياً “بشأن تنفيذ التفاهمات القائمة”، مؤكدةً أنها ستبلغ مجلس المحافظين بالتفاهمات مع إيران حول مراقبة مواقعها النووية.

وكانت الوكالة قد أبرمت مع إيران في فبراير الماضي اتفاقاً “مؤقتاً” حول تفتيش منشآتها النووية، تنقضي مدته هذا الأسبوع.

يأتي هذا بينما أقر مندوب روسيا في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن برنامج إيران النووي، اليوم الخميس، إنه “من الواضح أن محادثات الاتفاق النووي الإيراني لن تختتم في 21 مايو كما تمنى المشاركون, لكنها ستستمر لحين الوصول إلى نتيجة ناجحة.

في المقابل نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية اليوم عن كبير مفاوضي إيران عباس عراقجي قوله إن “المفاوضات ستستمر بعد المهلة المحددة في 21 مايو، ونأمل استئناف المفاوضات الأسبوع القادم”.

وكان المفاوضون في ملف النووي الإيراني قد قالوا أمس الأربعاء في ختام جولة محادثات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى كنف الاتفاق المبرم عام 2015، إن “تقدماً ملموساً” قد تحقق، وأن ملامح اتفاق بدأت ترتسم.

وفي ختام جولة المحادثات، أفاد الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي”حققنا تقدما جيدا ,هناك إتفاق بدأت ترتسم ملامحه”.

مشيرا في تغريدة إلى “تفاهم مشترك” حول العمل الذي “ما زال يتعيّن القيام به في الولايات المتحدة” للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لمنع طهران من حيازة قنبلة ذرية، والمترنّح منذ 2018 بعد قرار الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب الانسحاب منه.

ويتعين التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات، حول رفع العقوبات التي فرضها ترمب وعودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق.

من جهتها اعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في بيان مشترك أنه “على صعيدي النووي والعقوبات، بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه الاتفاق النهائي ترتسم. المعطيات مختلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا في المرة الماضية”.

لكن ممثلي الدول الثلاث شددوا على ضرورة “عدم التقليل من شأن التحديات المقبلة” نظراً إلى “مدى تعقيد بعض المسائل التقنية”.

كذلك، بدا الانطباع الإيراني إيجابياً. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تحدّث الأربعاء في خطب متلفز عن إنجاز “خطوات كبيرة” وفق ما نقلت وكالة “إرنا”.

The post وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن مراقبة مواقعها النووية لا يزال ساريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ