سمير غانم في ذمة الله متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفي الفنان المصري الكبير سمير غانم قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية، بعد صراع طويل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرَّح الكاتب والمنتج المصري، أحمد الإبياري، معلناً عن رحيل الفنان المصري الكبير وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ كتب مودعاً: “مع السلامة يا سمير”.

الجدير بالذكر أن الفنان غانم دخل العناية المشددة قبل عدة أيام، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وخاصة أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وكان قد كشف أمس، مصدر طبي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مشيراً إلى أن الوضع سيئ جدا وخاصة الحالة الصحية لغانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية.

وتابع حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: “لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء “.

وبدوره أكد مستشار الرئيس المصري للصحة، محمد عوض تاج الدين، أمس، أن الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، ما زالا في مرحلة العلاج، موضحا أن غانم يحتاج إلى علاج مكثف.

وقال مستشار السيسي، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج إلى متابعة.

في وقت سابق، كانت قد إنتشرت شائعات بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، الأمر الذي أغضب عائلة ومحبي الفنان سمير غانم.

من جانبه، نفي الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا غانم، تلك الشائعات في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قائلا: “ارحمونا من الشائعات، إحنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا”.

وبدورها، دعت النجمة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالدها النجم المصري ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز، بعد الوعكة الصحية التي يمران بها، ودخلا علي أثرها للمستشفي.

حيث نشرت النجمة دنيا دعاء تتمنى فيه من الله شفاءهما، عبر حسابها بموقع “انستجرام”، كما طالبت متابعيها إلى الإكثار من الدعاء لهما.

بدوره نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا نفس الدعاء، وكذلك النجم حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

