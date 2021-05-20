الإمارات تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

حيث أكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

كما وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، المجتمع الدولي على “اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية، وإمدادات الطاقة بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد العالميين”.

مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد “تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي الوقت ذاته جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، و”الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وأكد البيان أن “أمن الإمارات وأمن المملكة السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

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