ليبيا نيوز

وكالة الفضاء الأوروبية : تفكك أكبر جبل جليدي في العالم بالقارة القطبية الجنوبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

باريس في 20 مايو 2021 ( وال )- ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، أن جبلا جليديًا هائلا انفصل عن الجانب الغربي من جرف رون الجليدي، في بحر ويدل بالقارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وشوهد الجبل الجليدي المعروف باسم (إيه – 76)، في صور حديثة التقطتها بعثة (كوبرنيكوس سنتينل -1) بالأقمار الاصطناعية، بطول حوالي ( 170 ) كيلومترًا وعرض ( 25 ) كيلومتًرا، ويبلغ حجمه حوالي ( 4320 ) كيلومترًا مربعًا، وهو الأكبر في العالم، وهو أكبر بقليل من جزيرة مايوركا الإسبانية.

ورصدت هيئة المسح البريطانية في القطب الجنوبي الجبل الجليدي، وأكد ذلك المركز الوطني الأمريكي للجليد باستخدام صور (كوبرنيكوس سنتينل -1). (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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