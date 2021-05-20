ليبيا نيوز

دائرة الإطفاء اليونانية : إخلاء ( 6 ) قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أثينا في 20 مايو 2021 ( وال )- أخلت السلطات في منطقة  ” كورينث ” بجنوب اليونان اليوم الخميس , ست قرى بسبب اندلاع حرائق الغابات  .

وقال مسؤول في دائرة الإطفاء اليونانية في تصريح للصحفيين، إن أكثر من ( 180 ) من رجال الإطفاء يكافحون الحريق بدعم من ( 62 ) عربة إطفاء و ( 17 ) طائرة وثلاث طائرات هليكوبتر، مشيرًا إلى أن السلطات أمرت بإخلاء ست قرى كإجراء احترازي، وأجلت نحو ( 300 ) شخص.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحريق الذي بدأ مساء أمس الأربعاء في منتجع صغير على شاطئ البحر في شبه جزيرة بيلوبونيز على بعد 90 كم من العاصمة أثينا .(وال)

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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