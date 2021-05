العاهل الأردني: لابد وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية

أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، عن استياءه بما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية في فلسطين والتي أدت إلى التصعيد الدائر حاليًا حسبما أفاد الديوان الملكي.

وأفاد الديوان الملكي الأردني عن مكالمة هاتفية جمعت العاهل الأردني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث خلالها الطرفان آخر المستجدات على الأراضي الفلسطينية، وفقًا لـ(arabic.new).

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني في القدر الشرقية والمسجد الأقصى، التي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر.

وأوضح الملك على أهمية توحيد الجهود العربية حتى يتبلور موقف دولي فاعل يقدم الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومنع إسرائيل من شن هجماتها وأفعالها الغير شرعية وإنهاء العلمية العسكرية على قطاع غزة.

وأكد على مساندة الأردن حكومة وشعبًا مع الأشقاء في فلسطين حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة، لافتًا لأهمية تكثيف العمل السياسي القاضي بوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية.

وأضاف العاهل الأردني بأن “بلاده لن تتواني في دعم الأشقاء في فلسطين ومدهم بحاجتهم الطبية والإغاثية، مع توفير القوافل بالضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأبدى العاهل الأردني عن مدى تقديره العميق للجهود التي يبذلها أمير دولة قطر الشيخ تميم لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وابناء فلسطين بعموم البلاد.

وقبل أيام أظهر مقطع فيديو تظهر فيه القوات الإسرائيلية وهي تقوم بإنزال علمي فلسطين والأردن من أسوار باحات المسجد الأقصى.

كما وازالت القوات الإسرائيلية، عدد من الافتات المختلفة والتي كتبت عليها عبارات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، مع استمرار أعمال العنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

هذا وقد صرَّح أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن “قصف تل أبيب وديمونا وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء”.

وأكد أبو عبيدة على أن “لا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان”.

وخاطب المتحدث باسم كتائب القسام في تهديد قوي للإسرائيليين: “احشدوا ما شئتم من قوات برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم ولن تجدوا منا ضعفا أو جزعا أو تراجعا وليس لكم منا إلا السيف والنار”.

وأضاف أبو عبيدة أنه: “بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ النكبة”.

