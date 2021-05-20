رئيس المجلس الرئاسي يُناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي القضايا المشتركة والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية

طرابلس 20 مايو 2021 ( وال ) – استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي و عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

هذا وتناول اللقاء القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، التي تتطلب التعاون المستمر، وخاصة الهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على التعاون لتأمين الحدود الجنوبية الليبية، وتنفيذ مشاريع التنمية في مناطق الجنوب، باعتبارها شيء أساسي لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي افتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومباشرة العمل بها .(وال)

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