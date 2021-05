ناصر بوريطة : المغرب لا يقبل ازدواجية الخطاب التي تنتهجها مدريد

صرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، إن الرباط “لا تقبل ازدواجية الخطاب” التي تنتهجها مدريد، مضيفا أنه على بعض الأوساط في البلد الأوروبي أن تقوم بـ”تحديث نظرتها بشأن المغرب”، كاشفا عن “سبب الأزمة” مع إسبانيا.

حيث أضاف وزير الخارجية المغربي، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على مدريد أن تدرك أن “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.

وذكر بوريطة أن “عداء وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب المبني على الأخبار الزائفة، لا يمكن أن يخفي السبب الرئيس للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم البوليساريو بهوية مزورة”.

و شهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا ومؤخرا توترات، بعدما استقبل البلد الأوروبي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، على أراضيها، من أجل العلاج.

وقد عبر ما يقارب 8 آلاف مهاجر، مؤخرا، صوب مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، شمالي المغرب، ثم أعيد أكثر من ثلثي العدد.

وفي وقت سابق، اتهمت الخارجية الإسبانية، المغرب بما وصفته بـ”العداء والمساومة“، في إشارة إلى ما اعتبرته “غض الطرف” عن عبور المهاجرين.

