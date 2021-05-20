وزير الاقتصاد والتجارة يناقش مع السفير الجزائري سُبل تعزيز العلاقات التجارية ” وآلية تنظيم التبادل التجاري بين البلدين

طرابلس 20 مايو 2021 م ( وال ) – ناقش وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” مع سفير الجزائر لدى ليبيا ” كمال حجازي ” سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

كما بحث ( الحويج ) المشاريع الاستثمارية المستهدفة بالمنطقة الجنوبية ” وآلية تنظيم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات بين البلدين” .

وتناول الاجتماع بالنقاش دعم رجال الأعمال والتنسيق بين شركات القطاع الخاص في الدولتين، لتنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة لتعزيز آفاق التعاون والبرنامج العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المقرر إقامته بالجزائر نهاية شهر مايو الجاري .

وأتفق الطرفين على عقد لقاءات مشتركة خلال الفترة المقبلة بمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق. (وال)

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