منظمة الصحة العالمية: اللقاحات المعتمدة حاليًا فعّالة ضد كل سلالات كورونا

بروكسل 20 مايو 2021 ( وال )– وصف مسؤول إدارة أوروبا في منظمة الصحة العالمية بـ”الفعالة” كل اللقاحات المعتمدة والمتوفرة حالياً ضد كوفيد -19، مؤكدًا أن هذه الفعّالية تغطي جميع السلالات المتحورة من الفيروس المسبب للجائحة.

وأشار ” هانس كليغ “- في تصريحات نُقلت عنه اليوم إلى ضرورة الاستمرار في توخي الحذر وإتباع القواعد الصحية في التعامل مع كوفيد-19.

ونصح المسؤول الأممي بتجنب الرحلات الدولية، رُغم تحسن الوضع الوبائي في أوروبا، مشيراً إلى استمرار وجود قلق وحالة عدم يقين حول المتحور الهندي، الذي انتشر في عدة بلدان.

وشددت المنظمة الدولية على أن الوباء لم ينته بعد، فرغم السير في الاتجاه الصحيح ولكن يجب الحذر”.

وحذر ” كليغ ” من مخاطر ارتفاع الإصابات مجددًا في أوروبا خلال الأشهر القادمة لدى استئناف حركة السفر، وتنظيم التجمعات وازدياد التواصل البشري المباشر.

وتؤكد المنظمة على أن تخفيف القيود يجب أن يتوازى مع تعزيز حملات التلقيح والكشف والتعقب، حيث “لا يوجد أمان مئة بالمائة”، حسب ” كليغ “. (وال)

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