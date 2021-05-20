الاستخبارات العسكرية العراقية: ضبطنا منصة لإطلاق الصواريخ غرب نينوى

الاستخبارات العسكرية العراقية: ضبطنا منصة لإطلاق الصواريخ غرب نينوىوبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وعتاد عسكري، وذلك غرب محافظة نينوى.

وأوضح البيان أن الضبط جاء “استنادا الى معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول وجود منصة لاطلاق الصواريخ وعبوات وقنابر في قرى الهلوم وسحل الحمد بقضائي تلعفر والحضر التابعة لمحافظة نينوى”.

وعن القوى المشاركة في العملية أشار البيان إلى أنها تمثلت في مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، إضافة إلى قوة مساندة من الفوج الثالث لواء المشاة 21 والفوج الثاني لواء المشاة 73″.ولفت البيان إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، وبعدها تم التحرك على الأهداف.

وبخصوص المضبوطات قال البيان إنها تمثلت في “منصة لإطلاق الصواريخ وعشرة قنابر هاون عيار 60 ملم وثلاث عبوات ناسفة مختلفة الاشكال.ولفت إلى أن “هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها، مؤكدا أن عملية التفجير لم ينجم عنها أي أضرار.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية، قد أعلنت الأحد الماضي “ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في عملية أمنية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك”، مؤكدة أن “مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و14 قوانة مدفع رشاش عيار 57، و6 صواريخ متوسطة، و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و55 حشوة قنابر”.