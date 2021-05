نجم هوليود: إسرائيل تقوم بعمل مُقيت بحق الشعب الفلسطيني

أبدى نجم هوليود، الممثل الأميركي جاك فالاهي استياءه الشديد من العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس ظلمًا واضحًا ضد الفلسطينيين.

وعبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” نشر نجم هوليود منشورًا أوضح من خلاله أن التزم الصمت خلال الفترة الماضية حتى يتحقق من الأحداث في فلسطين ويثقف نفسه عما يدور هنالك، حسبما أفادت (الجزيرة نت).

وقال إن ما شاهده خلال الأسابيع الماضية يعتبر “شيء مُقيت للغاية”، مضيفًا “نحن متواطئون في هذا العنف”.

وأوضح فالاهي أن الأموال التي يدفعها الأميركيين لمصلحة الضرائب تقوم بتمويل هذا الظلم الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين.

بدوره قام لاعب كرة القدم الأميركية كيه ستيلز بنشر مقطع فيديو مصور يوضح مشاركته في إحدى المظاهرات المؤيدة لفلسطين بمدينة لوس أنجلوس أمس الأربعاء، وكتب على الفيديو عبارة “الحرية لفلسطين”.

في الوقت الذي انضم فيه عارضو أزياء إلى قافلة التعاطف مع الشعب الفلسطيني، كانت آخرهم عارضة الأزياء اللبنانية الأصل نور عريضة.

وشاركت عريضة قصة لأحد أبناء شعب فلسطين وهو يتناقش مع أخيه عن المكان الذي سيقضون فيه ليلتهم داخل المنزل لسهولة الوصول إلى الجثث حال تعرضوا لقصف إسرائيلي.

ويعد نجم هوليود فلاهاي ضمن مجموعة كبيرة من النجوم العالميين بمجال السينما الذين أبدوا استيائهم من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، من بينهم النجم إدريس ألبا وجون كوزاك وفيولا دايفيز وسوزان سراندون ولانا هيدي ومايكل بي جوردان وآني ماري.

كما تعاطف عدد آخر من النجوم المؤثرين أصحاب الأصول العربية، أمثال جيجي وبيلا حديد، ومينا مسعود ورامي يوسف.

وكان مدرب فريق مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، قد ألقى الضوء على قضية لاعبه بول بوغبا بعد رفعه علم فلسطين بعد نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام لحساب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح المدرب أن تصرف بوغبا وزميله عماد ديالو برفع علم فلسطين لا يجب أن يدخل فيه أحد، لأنه من حقهما اعتناق وجهة النظر التي يرانها ملائمة.

وكان أحد المشجعين قد أعطى بول بوغبا وعماد ديالو علم فلسطين بعد نهاية المباراة، فقام اللاعبان بالطواف بالعلم داخل أرضية الملعب، في إشارة واضحة لدعمهما للقضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المدرب: “مانشستر يونايتد نادٍ يمتلك لاعبين من أصول ودول مختلفة وكذلك الثقافات متعدد، لذا علينا احترام وجهات نظر الآخرين وغن كانت مختلفة”.

The post نجم هوليود: إسرائيل تقوم بعمل مُقيت بحق الشعب الفلسطيني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ