إسبانيا تتهم المغرب بالابتزاز وسط أزمة المهاجرين

مدريد 20 مايو 2021 (وال)- اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية ” مارغريتا روبلس” المغرب بالابتزاز بسبب “موقفه السلبي” في مواجهة موجة مهاجرين وصلت إلى جيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا هذا الأسبوع.

وقالت وزيرة الدفاع الاسبانية اليوم الخميس ، إن المغرب، بتهيئة الظروف المواتية لسباحة آلاف المهاجرين إلى سبتة أو القفز من فوق السياج لداخل الجيب، عرض حياتهم للخطر “لهدف لا أستوعبه بالتأكيد”.

وأضافت “لن نقبل أي ابتزاز بغض النظر عن مدى صغره ، أو أي تشكيك في وحدة أراضينا”.

وجاءت الأزمة في سبتة بعدما احتج المغرب على قرار إسبانيا قبل شهر بالسماح لـ “إبراهيم غالي” زعيم جبهة البوليساريو بدخول أراضيها والعلاج في مستشفياتها. (وال)

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