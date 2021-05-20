اللافي يبحث مع الوفد الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية وفتح الطريق الساحلي

طرابلس 20 مايو 2021 م (وال)- بحث عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” صباح اليوم الخميس، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا “سليم رعد” والوفد المرافق، جهود توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها.

وأشاد وفد البعثة خلال اللقاء بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5 ) خلال الأشهر الماضية، والتي ستفضي بفتح الطريق الساحلي، وتزرع الثقة بين الطرفين، وثبت روح الطمأنينة لدى المواطن الليبي باستبعاد عودة الحرب مرة أخرى.

وأكد الوفد على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، بهدف لم شمل الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتحابي نهاية ديسمبر القادم.

بدوره، أكد “اللافي” لوفد البعثة الأمني بأن فتح الطريق الساحلي وتأمينه، ونجاح لجنة ( 5+5 ) في المهمة الموكلة لها، سيُسهم في زرع الثقة بين الطرفين، وبداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية ومرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام.

وشدّد ” اللافي ” على إن المصالحة الوطنية هي طوق النجاة لحل الأزمة الليبية، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، ونقلها من حالة الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية. (وال)

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