المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية : محادثات أوروبية مع ليبيا بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا

روما 20 مايو 2021 ( وال ) – كشفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ” إيلفا يوهانسون ” عن عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات بشأن الهجرة مع تونس وليبيا.

وأضافت ” يوهانسون ” – في تصريحات لصحيفة ” لاريبوبليكا ” الإيطالية – أن الاتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية، في مقابل تشديدها على جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا.

وأشارت المفوضة الأوروبية إلى أن المحادثات جارية الآن مع ليبيا للتوصل إلى اتفاق مُشابه لاتفاق تونس، قائلة : ” نعمل على منع مغادرة المهاجرين من نقاط الهجرة في ليبيا وتونس” .

وأكدت ” يوهانسون ” أن الاتحاد الأوروبي يُجري محادثات مع الحكومة الليبية بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا، دون انتظار انتخابات ديسمبر . (وال)

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