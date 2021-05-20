سامح شكري ونيكوس دندياس يبحثان في القاهرة الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي

القاهرة 20 مايو 2021 ( وال )- بحث وزير الخارجية المصري ” سامح شكري ” مع نظيره اليوناني ” نيكوس دندياس ” اليوم الخميس، تطورات الأحداث السياسية والأمنية في ليبيا .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية ” سامح شكري” لنظيره اليوناني اليوم الخميس في القاهرة، حيث تناولا مجمل ملفات التعاون بين الدولتيّن وسُبل تطويرها، وكذالك القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية بالنسبة للبلديّن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة في هذا الصدد. (وال)

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