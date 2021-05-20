المشيشي يُشيد بمستوى الاستقرار التي تمر به ليبيا في ظل الحكومة الجديدة

تونس 21 مايو 2021 ( وال ) – أشاد رئيس الحكومة التونسية ” هشام المشيشي ” بالاستقرار الذي تمر به ليبيا منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس” عبد الحميد الدبيبة ” لمهامها، مُعربًا عن رغبة بلاده في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا بما يعود بالنفع على البلدين.

جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية التي جرت أمس الأربعاء بين رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” ونظيره التونسي بحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية .

من جهته نوّه ” الدبيبة ” برفعة العلاقات التونسية الليبية، مؤكدًا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.

كما أكد الجانبان على متانة العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، وحرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين. (وال)

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