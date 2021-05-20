السودان: التعايشي يشدد علي ضرورة إصلاح القطاع المصرفي بالبلاد

شدد الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي، على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي بالبلاد لمواكبة المتغيرات التي حدثت بـ السودان بعد رفع الحظر الإقتصادي، وجهود تهيئة بيئة الإستثمار، ليضطلع بدوره الأساسي فى بناء الإقتصاد الوطني.

ودعا سيادته لدى مخاطبته ببنك الإدخار والتنمية الإجتماعية بالخرطوم اليوم، البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب، إلى ضرورة معالجة الفساد في القطاع المصرفي لينهض بواجباته الوطنية في السودان.

وأشار إلى أن الكثير من السياسات المصرفية الحالية تنطوي على تعزيز الفساد المؤسسي بالمصارف، الأمر الذي أقعد مؤسسات التمويل عن تحقيق أهدافها، وذهاب التمويل إلى مشاريع لا علاقة لها بهذه الأهداف.

وأشار عضو مجلس السيادة إلى ضرورة العمل على تعديل عدد من السياسات المصرفية الخاطئة وتوفير البيئة الملائمة للعاملين فيها.

وقال التعايشي إن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وما صاحبها من إنفتاح على المؤسسات المالية العالمية، وضعت القطاع المصرفي أمام فرص وتحديات كبيرة.

مضيفا أن الفرص تتمثل في تخلص المؤسسات المصرفية من القيود التي كبلت نشاطها في السابق، وإجراء تعديلات في قوانينها وسياساتها المصرفية، بما يمنحها فرص أوسع لمواصلة رسالتها.

مكافحة البطالة

وأوضح التعايشي أن التحدي المنظور يكمن في أن التطورات الجديدة بالبلاد ستفتح المجال لدخول جهات تمويل أخرى لن يكون التمويل بعدها حكراً على المؤسسات الحالية فى المستقبل، ودعا إلى ضرورة التركيز على التمويل الأصغر في مجالات الإنتاج الحقيقية.

وأمن عضو مجلس السيادة، على مطالب إدارة مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية، مؤكداً بذل كافة الجهود مع الجهات المختصة لزيادة رأس مال المصرف لأهمية دوره في خفض الفقر ومكافحة البطالة وسط الشباب.

إلى ذلك رحب الأستاذ محمد المقبول التوم المدير العام لبنك الإدخار والتنمية الإجتماعية، بالسيد عضو مجلس السيادة، وقال إن المصرف يتطلع إلى دعمه حتى يؤدي المصرف رسالته الإجتماعية، مؤكداً إستعداد المصرف للمضي قدماً في دعم وتمويل مشاريع الشباب.

من جانبه أوضح الأستاذ عثمان عجبين مفوض المفوضية القومية لمشاريع الشباب، أن المفوضية بصدد إنشاء آلية لدمج مشاريع الشباب في الأهداف التنموية للبلاد من خلال المزاوجة بين القطاعين العام والخاص.

وأبان أن المشاريع المخصصة للشباب تتركز في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتعدين والسياحة، عبر تنظيمها في شراكات بمصادر تمويل من الحكومة والوكالات الأممية والشراكة بين القطاع الخاص الداخلي والعالمي.

كما تم خلال البرنامج عرض فيلم قصير لعدد من مشاريع التمويل الأصغر التي مولها مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية بمنطقة الفاشر، إضافة إلى نبذة تعريفية عن المصرف تضمنت النشأة والأهداف والرؤية والرسالة.