مسيرات في فلسطين المحتلة عقب إعلان الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي

إنطلقت مسيرات احتفالية في كافة الأراضي الفلسطينية للتعبير عن الفرح بالتوصل إلى هدنة مع الكيان الصهيوني ، معتبرين هذه الخطوة انتصار للفلسطينيين.

حيث نزل آلالف الفلسطينيين إلى الشوارع في مسيرات للهتاف و الاحتفال بإنجازات المقاومة و شهداء فلسطين ، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

و شهدت كافة الأراضي الفلسطينية احتفالات في الشوارع رافقتها أعلام المقاومة و فلسطين و إطلاق ألعاب نارية ، وفقاً لروسيا اليوم .

و امتدت الاحتفالات لتشمل مدن اضفة الغربية القدس المحتلة ، وسلوان ، إضافة إلى بيت لحم ، و رام الله، و الخليل و القطاع المحاصر ،

كما نزل المقدسيون إلى ساحات المسجد الأقصى للصلاة و التأكيد على هوية المكان الذي كان شاهداً على جرائم الاحتلال بحق المواطنين ، و هو أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت فتيل الانتفاضة الأخيرة .

الفلسطينيون في المسجد الأقصى

وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة سيدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ الجمعة

على الرغم من الاختلاف على طبيعة وقف إطلاق النار الذي من المرجح أن يتم تنفيذه يوم غدٍ الجمعة، فقد نجحت الجهود الدولية والعربية في التوصل إلى تهدئة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

الاختلاف تجلى في تمسك حركة حماس بأن يكون وقف الإطلاق متزامن فيما طالبت السلطات الإسرائيلية بأن يكون وقف غلإطلاق من قبل المقاومة أولاً لتدخل إسرائيل في التهدئة.

وسائل إعلامية فلسطينية أعلنت نقلاً عن حركة حماس، بأنّ: “التهدئة ستدخل حيز التنفيذ غداً وإن وقف إطلاق النار سيكون بشكل متزامن بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية”

إذ صرَّح أحد قياديي حركة حماس قائلاً: “إن الأمريكيين ضغطوا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف العمليات العسكرية بسبب فشله في تحقيق أهدافه وليس حباً وخوفاً على الشعب الفلسطيني”.

وأوضح القيادي في الحركة أن الوسطاء طلبوا من حماس: “أن تعلن وقف إطلاق النار قبل العدو وهو ما تم رفضه، والتأكيد على أن قيادة المقاومة، التي أكدت أن إعلان وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشكل متزامن”.

وتدور حالياً في الأوساط السياسية الإسرائيلية سلسلة اجتماعات من أجل التصويت على التهدئة من جهة واحدة بحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية، التي أفادت أن “الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف لإطلاق النار من جهة واحدة، يدخل حيز التنفيذ الجمعة”.

