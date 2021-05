التعايشي: السياسات المتبعة بالجهاز المصرفي تُعزز من الفساد المؤسسي

كشف محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بأن السياسات المتبعة في الجهاز المصرفي، تعزز للفساد المؤسسي.

ودعا التعايشي إلى ضرورة معالجة الفساد في القطاع المصرفي، حتى يتمكن القطاع من إنجاز واجباته الوطنية، بحسب ما أورد “السوداني”.

موضحاً أن الكثير من السياسات المصرفية تنطوي على تعزيز الفساد المؤسسي بالمصارف، مما أدى لعدم تحقيق مؤسسات التمويل لأهدافها.

ولفت التعايشي إلى أن التمويل يذهب إلى مشاريع لا علاقة لها بالأهداف المنشودة.

كما دعا عضو مجلس السيادة لإصلاح القطاع المصرفي بالبلاد، من أجل مواكبة المتغيرات بعد رفع السودان من قائمة الحظر الاقتصادي.

مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت في البلاد، وضعت القطاع المصرفي أمام فرص وتحديات كبيرة.

مضيفاً أن الفرص تتمثل في تخلص المؤسسات المصرفية من القيود التي كبلت نشاطها في السابق.

على صعيد منفصل، قال خبراء اقتصاديون إن مؤتمر باريس الذي جرى الأسبوع الحالي بخصوص مساعدة السودان اقتصاديًا سيكون له دور كبير لمعالجة أزمات البلاد الاقتصادية.

وأوضح الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن السودان يعاني من أوضاع اقتصادية بائسة للغاية، وتحديدًا بعد دفع أموال التعويضات للولايات المتحدة، الأمر الذي جعل خزينة الدولة فارغة.

وأضاف غطاس أن تلك الأوضاع كان من شأنها أن تسقط حكومة الفترة الانتقالية، سيما في ظل وجود غليان شعبي متفاقم، حسبما أفادت صحيفة (الوفد) المصرية.

ومضى في القول إن السودان تمكن من مؤتمر باريس الحصول على مساعدات من عدة دول، مما يجعل الفترة الانتقالية تمضي بأمان إلى حين قيام الانتخابات.

وأكد غطاس على أن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم المساعدات إلى السودان، بعد رفع العقوبات الأمريكية، وهذا يشير إلى وجود فرص كبيرة لتحسن الوضع الاقتصادي.

في سياق آخر يشهد الجنيه السوداني إنهياراً جديداً أمام الدولار والعملات الأجنبية الآخرى، في السوق السوداء.

هذا وقد ظل الجنيه السوداني يخسر في قوته الشرائية يوماً بعد الآخر، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له أمام العملات الأجنبية.

وبحيب متعاملون تحدثوا لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وصل إلى 420 جنيهاً اليوم الجمعة

ومن جهته وكالعادة قام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار التأشيري لمجاراة السوق السوداء، فقد بلغ السعر التأشيري 410.03520 جنيهاً.

