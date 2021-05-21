أوضح ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تؤيد إطلاق الحوار السياسي بين فلسطين و إسرائيل بأسرع وقت .

حيث قال خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة للأمم المتحدة للبحث في آخر مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن “روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد”، حسب RT .

و أضاف بوليانسكي : “ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطيني – الإسرائيلي ، وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية”.

كما اقترح عقد اجتماع وزاري عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة ، و أشار إلى أهمية عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية من أجل مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية .

و نوه بوليانسكي إلى أن أول خطوة في طريق الحل السلمي هي “وقف العنف والتخلي عن الخطاب الاستفزازي وكل الخطوات الأحادية الجانب التي تعتبر مرفوضة تماما في الوضع الحالي”.

هذا و كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية ، و ينص الاتفاق على فرض الهدنة ابتداءً من الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة .

و على الرغم من الاختلاف على طبيعة وقف إطلاق النار الذي من المرجح أن يتم تنفيذه يوم الجمعة، فقد نجحت الجهود الدولية والعربية في التوصل إلى تهدئة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

الاختلاف تجلى في تمسك حركة حماس بأن يكون وقف الإطلاق متزامن فيما طالبت السلطات الإسرائيلية بأن يكون وقف الإطلاق من قبل المقاومة أولاً لتدخل إسرائيل في التهدئة.

وسائل إعلامية فلسطينية أعلنت نقلاً عن حركة حماس بأنّ: “التهدئة ستدخل حيز التنفيذ غداً وإن وقف إطلاق النار سيكون بشكل متزامن بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية”

إذ صرَّح أحد قياديي حركة حماس قائلاً: “إن الأمريكيين ضغطوا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف العمليات العسكرية بسبب فشله في تحقيق أهدافه وليس حباً وخوفاً على الشعب الفلسطيني”.

وأوضح القيادي في الحركة أن الوسطاء طلبوا من حماس: “أن تعلن وقف إطلاق النار قبل العدو وهو ما تم رفضه، والتأكيد على أن قيادة المقاومة، التي أكدت أن إعلان وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشكل متزامن”.

The post بوليانسكي : روسيا تنادي بإطلاق الحوار الفلسطيني الإسرائيلي appeared first on Souk Ukkaz News.

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