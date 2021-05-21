سوريا .. وزارة الصحة تعلن عن الموقف الوبائي اليومي

أعلنت وزارة الصحة في سوريا ، أمس الخميس ، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23939 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان، حول آخر مستجدات وباء كورونا ، تسجيل 6 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1720 حالات.

كما لفتت الوزارة، إلى تسجيل 29 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 21489 حالة.

في السياق ، أعلن المدير العام لمستشفى المواساة الجامعي، عصام الأمين، عن اعتماد المستشفى مركزاً لتلقيح جميع الكوادر في المشافي الجامعية في دمشق (الأطفال-التوليد-البيروني-جراحة القلب).

وعزا الأمين قرار الصحة إلى حساسية التعامل مع اللقاح وحاجته إلى طرق حفظ بدرجات حرارة متدنية، وإمكانية تعريضه للتلف جراء نقله من مكان إلى آخر.

وأكد الأمين على عدد اللقاحات المتوافرة حالياً يتجاوز الكميات السابقة بأضعاف، ويرى أنها كميات جيدة وكافية لتلقيح الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بشكل تدريجي، وفقا للقوائم التي تم رفعها بأسماء الراغبين بالتلقيح، مشيراً إلى أن التلقيح اختياري وليس إجباري.

وكان قد صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية ، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية.

و في وقت سابق ، أعلنت وزارة الصحة السورية عن إطلاقها بشكل رسمي منصة إلكترونية للراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا أن يُسجلوا اسمائهم عليها.

إذ صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية، بحسب سيريا نيوز.

الجدير بالذكر أن دمشق استلمت في 24 أبريل الفائت، شحنة من لقاحات كورونا مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى سوريا دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

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