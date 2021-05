السودان.. الصحة تُسجل “36” إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في السودان عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة في السودان أن العاصمة الخرطوم سجلت 24 إصابة من مجمل هذه الإصابات، خلال الـ24 ساعة ماضية، وفقاً لـ“الصيحة”.

بينما سجلت ولاية الجزيرة 5 إصابات، بالإضافة لحالتين في شمال دارفور وكسلا، إلى جانب حالة واحدة بالنيل الأبيض.

لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 35.071 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد، شهر مارس من العام الماضي.

فيما أوضحت الصحة أن إجمالي الوفيات بلغ 2.568 حالة وفيات، بينم 200 من الكوادر الطبية.

وقد ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الصحية، بارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، فضلاً عن التباعد الاجتماعي.

وبدوره حذر وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب من تفشي فيروس كورونا السلالة الهندية في البلاد، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المصابين إلى 100 ألف حالة إصابة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م.

كما وأشار وزير الصحة السوداني إلى انهيار النظام الصحي مالم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وأكد بأن الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن الـ20 ألف لكل الحالات.

وصرح الوزير إن الوضع الصحي أصبح في غاية الصعوبة خاصة بعد أن فقدت الوزارة أكثر من 200 كادر طبي وهو أمر يصعب على القطاع الصحي تحمله

وطالب النجيب كل المعامل الخاصة بضرورة الكشف عن المصابين بكورونا بعد عمليات الفحص التي تتم داخل معاملهم.

كما وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان قراراً بتعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس، لمدة شهر.

وشمل قرار اللجنة العليا للطوارئ إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد منع القرار دخول جميع القادمين إلى السودان من دولة الهند مباشرة أو من دول آخرى كانوا في الهند خلال 14 يوماً الماضية.

وبحسب بيان صادر من اللجنة، سيتم تخفيض العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة.

ولفت البيان إلى أن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد دراسة الوضع الوبائي، هناك إرتفاع في معدل الإصابات حالياً.

وأشار البيان إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن، دون الالتزام بالضوابط الصحية.

الأمر الذي سيقود إلى المزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصولاً للتدهور الكارثي.

ومنع القرار كذلك الحفلات العامة في الصالات والأندية، فضلاً عن منع التجمعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

فيما دعت اللجنة إلى التزام الجميع بلبس “الكمامة” في مواقع العمل والمركبات العامة والأسواق.

