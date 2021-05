الليرة السورية في سوق التداولات المالية ليوم الجمعة 21 / 5

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء مسجلاً 3210 ليرة للمبيع ، مقابل 3120 للشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3924 مقابل اليورو ، و 857 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10688 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 874، بينما سجل الجنيه المصري 205 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 383 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 145,109 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 169,194ليرة للغرام الواحد .

و في السياق الاقتصادي ، سمح مجلس النقد والتسليف في سوريا للقادمين إلى البلاد بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية وحددت سقف لهذه المبالغ بشرط التصريح عنها مسبقاً، في خطوة جديدة لكسر القيود وتحريك سوق العملات في البلاد.

إذ أصدر المجلس قرار يسمح للقادمين إلى سوريا أن يحملوا أوراق نقدية أجنبية (البنكنوت) تصل إلى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، بحسب RT.

ووضع مجلس النقد والتسليف السوري شرطاً لإدخال هذه العملات، وهو التصريح عنها بحسب النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.

وأفضى القرار الجديد إلى إلغاء القرار القديم لمجلس النقد والتسليف الذي صدر في العام 2015، والذي نص على السماح لجميع القادمين إلى سوريا، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في مطارات وموانئ سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) على أن لا تتجاوز مبلغ 100 ألف دولار، وبشرط التصريح عنها أيضاً.

ويترأس مجلس النقد والتسليف في سوريا حاكم المصرف المركزي، ومن مهامه تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد، وتنسيق فعاليتها لتصل إلى الأهداف التي تندرج في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة والتي يقرها مجلس الوزراء.

وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 20 أبريل الفائت، مرسوماً يقضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.

وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.

