الانتخابات الرئاسية السورية توضع تحت الرقابة من مجلس الاتحاد الروسي

أعلن غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن المجلس شكل وفدا من المراقبين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال كاراسين في بيان أنه ” تم تشكيل وفد مجلس الاتحاد، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا وسيضم 4 من أعضاء مجلس الاتحاد وهم سيرغي موراتوف الذي سيترأس الوفد، وفاديم دينغين، وأوليغ سيليزنيف، وكذلك مستشار جهاز عمل اللجنة الدولية أندريه كولينكو”.

كما أشار إلى أن “وفد المراقبين سيضم كذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي: مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين” .

وفي الأمس كانت قد أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها افتتحت صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية في سفاراتها داخل و خارج حدود الوطن العربي ، وبدأت باستقبال الناخبين .

حيث أكدت بدء التصويت للانتخابات الرئاسية في كل من أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان ، وفقاً لسانا .

و في لبنان أشرف على العملية السفير السوري علي عبد الكريم في مقر السفارة التي تضم 17 غرفة سرية للاقتراع و 15 صندوقاً انتخابياً .

و شهدت العملية الانتخابية تواجد أمني مشدد لقوى الأمن الداخلي اللبناني إضافة إلى عناصر من الجيش للسيطرة على أي أحداث شغب من الممكن أن تقع .

و يذكر أن هناك منافسة بين ثلاثة مرشحين تمت الموافقة عليهم من قبل مجلس الشعب و المحكمة الدستورية ، و هم بشار الأسد الرئيس الحالي و عبد الله سلوم عبد الله و المحامي و محمود مرعي .

و على ذلك علّق عبد الكريم قائلاً : “إن توافد عشرات السوريين منذ الصباح الباكر يوجه رسالة محبة من أبناء الجالية لبلدهم ورسالة إلى العالم بضرورة رفع الحصار الجائر عن سوريا وإلى بعض الدول لإعادة النظر بخطاياهم نحو بلد كان يمثل أجمل صور العيش المشترك في الشرق وربما في العالم”.

و في نهاية شهر أبريل الفائت أغلق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو المقبل، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحا بينهم 7 نساء، مما يشكل المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يخوض فيها التنافس هذا العدد الكبير من المرشحين.

