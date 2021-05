السودان.. حملة لمقاطعة اللحوم بسبب زيادة الأسعار

قاد عدد من الناشطين في السودان، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مقاطعة اللحوم، من أجل محاربة جشمع وطمع التجار.

هذا وقد أفادت مصادر من السودان أن حملة المقاطعة وجدت استجابة من المواطنين، الأمر الذين قالوا أنه سيقود إلى تراجع أصحاب الملاحم عن أسعارهم، على حد قولهم، وفقاً لـ“السوداني”.

يذكر أن سعر كيلو اللحم الضان وصل إلى 2500 جنيه، والعجالي إلى 2000، فيما أكد صاحب ملحمة أن الأسعار تمضي في زيادة مستمرة.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، أصدر وزير التجارة والتموين في السودان، علي جدو آدم بشر، قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته لرقابة الأسواق وضبط الأسعار.

هذا وقد حدد قرار وزير التجارة في السودان، ضرورة القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسةاق في الخرطوم.

على أن ينتقل العمل بذات النسق في الولايات لاحقاً، بالإضافة للتأكد من وضع ديباجات الأسعار على السلع، بحسب ما أورد “سونا”.

هذا إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، فضلاً عن توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفقاً للقاونون.

من جهته كشف الحزب الشيوعي السوداني عن تحذيره من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية التي أصبحت في غاية الصعوبة.

هذا وقد قال الشيوعي السوداني على لسان المتحدث الرسمي بإسمه، فتحي فضل، “شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الأمنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”.

مضيفاً ” بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير إقامة السلطة المدنية”، وفقاً لما أورد “السوداني”.

معلناً عن جهودهم لتكةين جبهة ثورية كع قوى الثورة، بهدف إحداث تغيير جذري، قائلاً: “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.

وأضاف فضل “أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكرار الخطأ”.

وفي سياق آخر يشهد الجنيه السوداني انهياراً جديداً أمام الدولار والعملات الأجنبية الآخرى، في السوق السوداء.

هذا وقد ظل الجنيه السوداني يخسر في قوته الشرائية يوماً بعد الآخر، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له أمام العملات الأجنبية.

وبحيب متعاملون تحدثوا لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وصل إلى 420 جنيهاً اليوم الجمعة

ومن جهته وكالعادة قام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار التأشيري لمجاراة السوق السوداء، فقد بلغ السعر التأشيري 410.03520 جنيهاً.

