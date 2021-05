روسيا تشكل وفداً لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية

أعلن مجلس الفيدرالية أن روسيا تشكل وفدا من المراقبين للانتخابات الرئاسية السورية برئاسة السيناتور سيرغي موراتوف، حسبما صرح رئيس اللجنة الدولية للمجلس غريغوري كاراسين.

وأضاف كاراسين، روسيا تشكل الوفد الذي يضم أربعة أعضاء هم: سيرغي موراتوف الذي سيرأس الوفد، وفاديم دينجين، وأوليغ سيليزنيف، ومستشار موظفي اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وتابع كاراسين “أن وفد المراقبين سيضم أيضا ممثلين عن الغرفة العامة لروسيا، وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.

ومن المقرر أن يحضر أعضاء الوفد أثناء التصويت في مراكز الاقتراع، وأثناء فرز الأصوات، من أجل نقل المعلومات إلى المجتمع الدولي حول كيفية إجراء الانتخابات في سوريا.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، أن الدوما تلقى دعوة من مجلس الشعب السوري لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في 26 أيار/ مايو المقبل.

وجرت الانتخابات السورية في الخارج يوم أمس الخميس، ولمدة يوم واحد، وبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وانتهى عند السابعة من مساء من نفس اليوم.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.

ردت موسكو اليوم الجمعة، على تصريحات بعض الدول التي تتحدث عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية السورية التي تجري حاليا في سوريا.

وفي بيان نقلته قناة روسيا اليوم عن الخارجية الروسية حول هذا الخصوص جاء فيه: “أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم، مضيفة: “ننطلق من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا يمثل شأنا داخليا لهذا البلد ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احرام سيادة سوريا”.

وتابعت: “في هذا الخصوص نقيم التصريحات التي جاءت مؤخرا من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم “عدم شرعية” الانتخابات القادمة كجزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.

وشددت الوزارة على أنه “ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم”.

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن “تجري عملية الاقتراع وفقا للمعايير الوطنية والدولية، على الرغم من استمرار الاحتلال الأجنبي غير الشرعي لأجزاء من الأراضي السورية”، مؤكدة أن روسيا تشكل ضمن إطار تجاوبها على مطالب الجانب السوري، مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات القادمة.

وفي السياق، كشف مصدر في مجلس الشعب السوري، عن حصول كل من الرئيس السوري بشار الأسد والمرشح عبد الله سلوم عبد الله، على تأييد 35 عضوا في المجلس.

وفي التفاصيل قال المصدر أن أعضاء كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي البالغ عددهم (167 عضوا)، وأعضاء كتلة ”الجبهة الوطنية التقدمية” البالغ عددهم (13 عضوا)، صوتوا للرئيس الأسد وعبد الله ومنحوهما الأصوات التي حددها الدستور شرطاً لقبول طلب الترشح.

وأضاف المصدر أن أصوات المستقلين البالغ عددهم (70 عضوا) ذهبت كاملها للرئيس الأسد، منوهاً إلى أن المستقلين “تُركت لهم حرية اختيار مرشحيهم”، بحسب أثر برس.

