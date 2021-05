الخارجية الأردنية تُدين اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً، اليوم، دانت فيه اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم عقب صلاة الجمعة والاعتداء الذي طال المصلين الفلسطينيين.

إذ صرَّح السفير ضيف الله الفايز، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن: “ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تصرف استفزازي مرفوض ومدان ويتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان على غزة“.

وأكد الفايز أنه: “على الاحتلال الاسرائيلي تحمل مسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، و عدم المساس بالمصلين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأردنية إلى أن بلاده سعت منذ بداية التصعيد إلى جانب مختلف الأطراف والدول الفاعلة في المنطقة وفي العالم إلى وقف العدوان على غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات والممارسات اللاشرعية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء بيان الخارجية الأردنية على خلفية عودة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين من داخل باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد انتهاء صلاة الجمعة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين.

ونقلت سكاي نيوز عربية أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق جموع المصلين الفلسطينيين الذين هتفوا عقب أداء الصلاة من داخل باحات الحرم القدسي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في حين نقل التلفزيون العربي أن مواجهات عدة اندلعت بين الشعب الفلسطيني والجيش الإسرائيلي في عدة مدن في فلسطين المحتلة ما يُنذر بفشل التهدئة وعودة التصعيد بين الجانبين.

لم يمضي إلا ساعات قليلة على إعلان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي المحتل، ودخول إعلان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليعاود جيش الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين، فهل ستكون هذه الاعتداءات مجدداً الشرارة التي سشعل حرباً جديدة كالتي مضت وراح ضحيتها 243 فلسطيني، من بينهم 66 طفلا وأصيب أكثر من 1900 وخلَّفت أضرارا خسيمة بالبنى التحتية الحيوية وآلاف المنازل.

The post الخارجية الأردنية تُدين اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ