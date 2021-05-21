شهدت عدة مناطق في الأردن انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تمر بها المملكة، الأمر الذي استدعى اجتماعاً طارئاً ترأسه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في وزارة الداخلية، للوقوف على تداعيات انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت قد صرَّحت الحكومة الأردنية أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الأردن كان لانقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر.

ونوَّهت الحكومة الأردنية إلى أنها “تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي”.

وأفادت مصادر إعلام أردنية أن مدير شركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، أكد: “انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية”.

وعمت حالة من الاستياء بين الأردنيين من الانقطاع المفاجئ الذي عاشته أغلب محافظات الأردن، وسط مخاوف من تأثيرها على المرافق الحيوية في المملكة وخاصة المستشفيات ومراكز عزل مرضى كورونا.

وزير الصحة يطمئن المواطنين في الأردن “مستشفيات المملكة تحت السيطرة”

وبدوره وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، تحدث خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن استعدادات الوزارة مؤكداً أن الأوضاع في جميع مستشفيات المملكة تحت السيطرة، وخاصة في المسشفيات الميدانية المخصصة لعلاج مرضى كورونا.

وأشار الهواري إلى الخطوة الاستباقية لوزارة الصحة، التي عملت من خلالها على تزويد جميع المستشفيات بمولدات كهربائية تعمل فورا حال انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب، منوهاً إلى تأمين مولدات إضافية لضمان زيادة الاحتياط.

وقال الهواري أن وزارة الصحة توجهت إلى مرضى كورونا الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي في المنازل، وزودتهم بالإرشادات في حال تعطل أجهزتهم ووجوب الاتصال بالدفاع المدني أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

كما طمأن الهواري الأردنيين بشأن تخزين اللقاح،مشدداً على أنه لا خوف على سلامتها، إذ تم تشغيل مولدات كهرباء إضافية لإبقائها مخزنة ضمن درجات الحرارة الملائمة.

The post الأردن.. انقطاع مفاجئ للكهرباء يشمل مختلف محافظات المملكة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ