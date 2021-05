محتجون في لندن: آل خليفة ونتنياهو وإبن زايد وجوه للعملة الصهيونية

نظم محتجون في لندن ومتضامنون مع فلسطين وقفة احتجاجية أمام سفارتي البحرين والإمارات في لندن، تنديدا بدورهم في دعم الكيان الصهيوني من خلال اتفاقية التطبيع.

وأطلق محتجون في لندن شعارات مناصرة للإنتفاضة الفلسطينية، وصمود الفلسطينيين في قطاطع غزة الذي يتعرض لغارات عنيفة خلفت عشرات الشهداء من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير المنازل والبنايات السكنية.

واعتبر المشاركون في الاعتصام أن حكام البحرين والإمارات عار على العرب والمسلمين، مؤكدين بأنهم لا يمثلون شعوبهم التي تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب والمسلمين.

وخلال الوقفة الاحتجاحية أشاد المحتجون بالمظاهرات التي تخرج في البحرين دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للاتفاقيات التطبيع، رغم الأجواء الأمنية والملاحقات التي يتعرض لها المواطنون في البحرين.

وفي مشهد تمثيلي تخلل الوقفة الاحتجاجية ظهر أحدهم وهو يرتدي قناع بوجه حاكم البحرين حمد الخليفة، فيما يقودانه نتن ياهو والرئيس الأمريكي كما يقاد الكلب، وذلك تعبيرا عن تبعيته وعمالته. في ذات السياق وضعت صور حمد الخليفة ومحمد بن زايد مجتمعا مع نتن ياهو تحت أقدام المحتجين تعبيرا آخرا عن حجم الغضب على المطبعين في ظل تعرض الفلسطينيين للقصف والقتل والتشريد.

وكانتعددا من أفراد الشرطة وقفوا حاجزا أمام مدخل السفارة لمنع المنحتجين الغاضبين من أي محاولة للدخول. وحظي الاعتصام باهتمام إعلامي ملحوظ حيث غطته عدد من القنوات التلفزيونية.

ومن المتوقع أن تزداد محتجون في لندن داخل وخارج البحرين مع تصاعد الهجمات الإرهابية من قبل الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية.

وجهت اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل اليوم الخميس الدعوة إلى أبناء الشعب الفلسطيني لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبارها شكل أصيل من اشكال المقاومة الشعبية.

وقالت اللجنة عبر بيان صادر إنها تدعو عموم الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم العقدية والسياسية للانخراط في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومواصلة عملية التصعيد بهدف تطهير الأسواق الفلسطينية من منتجات الاحتلال، حسب قولها.

وأوضحت أن المقاطعة لها تأثير هام للغاية في عملية الرد على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني طوال التاريخ، حسبما أفاد موقع (القدس).

وأورد البيان أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تشكل حالة من الرفض للمستعمر ومنتجاته وكل ما يتعلق به، وبإمكان الجميع المشاركة في الحملة، سيما وأن السوق الفلسطيني يعد ثاني الأسواق للاحتلال بعد الولايات المتحدة، حسبما جاء في البيان.

وذكر أن السوق الفلسطيني يستورد حوالي 55% من المنتجات الإسرائيلية، بقيمة تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وقال إن جيش الاحتلال يصله دعم مباشر من الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي يعزز من وجوده عبر انتعاش عجلة الاقتصاد الإسرائيلية بمختلف مؤسساتها.

وشدد بيان اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بأن الشركات الإسرائيلية تعتبر شريك أساسي في السياسة الإسرائيلية التي تهدف لتوسعة الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقهم الوطني.

وأفاد البيان أن جميع المنتجات الإسرائيلية المتواجدة في الأسواق يوجد بديل لها، وتحديدًا منتجات الألبان، لافتًا إلى أهمية تلك المقاطعة في إضعاف المحتل وانتزاع الحقوق المسلوبة.

في الأثناء، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الى 107 آلاف.

