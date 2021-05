الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة إصابات أول أيام وقف إطلاق النار

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، عن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المصلين في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على إثرها استنفار كامل للكوادر الطبية في باب الأسباط وباحات المسجد الأقصى، في أول أيام وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه أنه تم: “استنفار كامل الأطقم الطبية في باب الأسباط وباحات المسجد الأقصى”.

وذكر البيان حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قائلاً: “أصيب 39 فلسطينيا بالرصاص والغاز المسيل للدموع في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية“.

وأضاف بيان الهلال الأحمر الفلسطيني: “طواقمنا تعاملت مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، ونقلت إصابتين للمستشفى وباقي الإصابات تم علاجها ميدانيا”.

لم يكتفي الجيش الإسرائيلي باقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين، إذ أفادت مصادر إعلامية أن قوات القناصة الإسرائيلية اعتلت المصلى القبلي، وأطلق تنحو المصلين الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ما أدى إلى إصابة 15 فلسطيني.

في السياق ذاته، مواجهات عدة اندلعت بين الشعب الفلسطيني والجيش الإسرائيلي في عدة مدن في فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول وفد أمني مصري، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، للاجتماع مع قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية ومتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

كما خرج حوالي 200 عربي ويهودي في مظاهرات مشتركة اليوم، في القدس الشرقية، للاحتجاج على خطط تهجير الأهالي من حي الشيخ جراح.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أنباء عن إغلاق القوات الإسرائيلية مداخل حي الشيخ جراح، من خلال إقامة حواجز للجيش الإسرائيلي عند المداخل، وعملت على التضييق على حركة السكان، ضمن مساعي تقويض المسيرة الأسبوعية التي ينظمها نشطاء دوليون ضد خطط التهجير في الحي.

لم يمضي إلا ساعات قليلة على إعلان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ودخول إعلان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليعاود جيش الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين، فهل ستكون هذه الاعتداءات مجدداً الشرارة التي سشعل حرباً جديدة كالتي مضت وراح ضحيتها 243 فلسطيني، من بينهم 66 طفلا وأصيب أكثر من 1900 وخلَّفت أضرارا خسيمة بالبنى التحتية الحيوية وآلاف المنازل.

The post الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة إصابات أول أيام وقف إطلاق النار appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ