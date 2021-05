تدهورالحالة الصحية لدلال عبدالعزيزبعد علمها بوفاة سمير غانم

أعلن اليوم عن تدهورالحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالتها، أن تدهورالحالة الصحية جاء وفقا”لمعدل الأكسجين في دم دلال عبدالعزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن “الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف في وقت سابق أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم”، لافتا إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”، مشيراً إلى أن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها، إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاماً، رُزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، غيب الموت أسطورة الكوميديا الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق.

توفي الفنان المصري الكبير سمير غانم قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية، بعد صراع طويل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرَّح الكاتب والمنتج المصري، أحمد الإبياري، معلناً عن رحيل الفنان المصري الكبير وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ كتب مودعاً: “مع السلامة يا سمير”.

وفي أول تعليق لعائلة الراحل كتب الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا غانم، ابنة الراحل، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي”.

الجدير بالذكر أن الفنان غانم دخل العناية المشددة قبل عدة أيام، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وخاصة أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وكان قد كشف أمس، مصدر طبي عن تفاصيل تدهورالحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مشيراً إلى أن الوضع سيئ جدا وخاصة الحالة الصحية لغانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية.

وتابع حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: “لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء “.

وبدوره أكد مستشار الرئيس المصري للصحة، محمد عوض تاج الدين، أمس، أن الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، ما زالا في مرحلة العلاج، موضحا أن غانم يحتاج إلى علاج مكثف.

وقال مستشار السيسي، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج إلى متابعة.

في وقت سابق، كانت قد إنتشرت شائعات بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، الأمر الذي أغضب عائلة ومحبي الفنان سمير غانم.

من جانبه، نفي الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا غانم، تلك الشائعات في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قائلا: “ارحمونا من الشائعات، إحنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا”.

