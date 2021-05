سرايا القدس : أثبتنا قولا وفعلا أن الكيان الصهيوني قابل للهزيمة

أكد المتحدث باسم سرايا القدس أننا نقول لكل أبناء فلسطين على طول حدودها التاريخية أننا معكم في كل مواجهة ومنازلة مع العدو الصهيوني المحتل.

وأضاف: لقد دك مجاهدونا على مدار أيام تل أبيب كبرى مستوطنات الصهاينة بمئات الصواريخ.

وصرح: أثبتنا قولا وفعلا أن الكيان الصهيوني قابل للهزيمة، مضيفا: إن دماء الشهداء الذين سقطوا في معركة سيف القدس ستكون وقود معركتنا القادمة لتحرير القدس.

وأكد: إستطعنا أن نلجم عدوان العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: سنبقى خير سند وخير معين للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

وقال: نثمن عاليا دور الجمهورية الإسلامية في إيران وكل بقاع المقاومة في معركة سيف القدس ضد العدو الصهيوني، مؤكدا أن إيران ومحور المقاومة هم شركاؤنا في هذا النصر على الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين

أعلن أبو حمزة الناطق الرسمي باسم قوات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الالتزام الكامل بقرار الهدنة مع الاحتلال .

حيث قال في تصريح له : “نؤكد أننا خلف قيادتنا، وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه ويبدأ سريانه بعد الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أبو حمزة أن ” الالتزام سيترافق مع تشديدنا الحازم على الرد على أي خرق صهيوني قبل أي دقيقة من الساعة المعلنة لوقف إطلاق النار، وستبقى أيادي مقاتلينا على الزناد”.

على الرغم من الاختلاف على طبيعة وقف إطلاق النار الذي من المرجح أن يتم تنفيذه يوم غدٍ الجمعة، فقد نجحت الجهود الدولية والعربية في التوصل إلى تهدئة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

الاختلاف تجلى في تمسك حركة حماس بأن يكون وقف الإطلاق متزامن فيما طالبت السلطات الإسرائيلية بأن يكون وقف غلإطلاق من قبل المقاومة أولاً لتدخل إسرائيل في التهدئة.

وسائل إعلامية فلسطينية أعلنت نقلاً عن حركة حماس، اليوم الخميس، بأنّ: “التهدئة ستدخل حيز التنفيذ غداً وإن وقف إطلاق النار سيكون بشكل متزامن بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية”

إذ صرَّح أحد قياديي حركة حماس قائلاً: “إن الأمريكيين ضغطوا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف العمليات العسكرية بسبب فشله في تحقيق أهدافه وليس حباً وخوفاً على الشعب الفلسطيني”.

وأوضح القيادي في الحركة أن الوسطاء طلبوا من حماس: “أن تعلن وقف إطلاق النار قبل العدو وهو ما تم رفضه، والتأكيد على أن قيادة المقاومة، التي أكدت أن إعلان وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشكل متزامن”.

وتدور حالياً في الأوساط السياسية الإسرائيلية سلسلة اجتماعات من أجل التصويت على التهدئة من جهة واحدة بحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية، التي أفادت أن “الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف لإطلاق النار من جهة واحدة، يدخل حيز التنفيذ الجمعة”.

The post سرايا القدس : أثبتنا قولا وفعلا أن الكيان الصهيوني قابل للهزيمة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ