الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينعى الراحل سمير غانم

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي أمس، بعد صراع طويل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي في الـ”تويتر”: “أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركاً خلفه ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية”.

وأضاف الرئيس المصري: “فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.

رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان pic.twitter.com/QObqgfDbNv — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 21, 2021

وتوفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية، بعد صراع طويل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرَّح الكاتب والمنتج المصري، أحمد الإبياري، معلناً عن رحيل الفنان المصري الكبير وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ كتب مودعاً: “مع السلامة يا سمير”.

وفي أول تعليق لعائلة الراحل كتب الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا غانم، ابنة الراحل، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي”.

الجدير بالذكر أن الفنان غانم دخل العناية المشددة قبل عدة أيام، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وخاصة أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، اليوم، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالتها، أن تدهور الحالة الصحية جاء وفقا”لمعدل الأكسجين في دم دلال عبد العزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكدةً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن “الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف في وقت سابق أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم”، لافتا إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”، مشيراً إلى أن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها، إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاماً، رُزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.

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