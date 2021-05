حرس الحدود التركي يشتبك مع سكان المخيمات بإدلب بعد إصابة أحد أطفالهم

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء اليوم الجمعة بين حرس الحدود التركي وسكان أحد مخيمات قرية أطمة في ريف إدلب الشمالي.

وتناقل ناشطون عبر فيسبوك مقطع فيديو يوثق إطلاق حرس الحدود التركي النار باتجاه الأهالي، وأكد الناشطون أن الاشتباكات ما تزال جارية حتى لحظة إإعداد الخبر.

وفي التفاصيل فقد أكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين سكان مخيم الكرامة في قرية أطمة المتاخمة للحدود التركية، بعد إصابة طفل من أبناء المخيم برصاص حرس الحدود اليوم والتي وصفوها بالحرجة

ينحدر الطفل المصاب من قرية اللطامنة، وجرى نقله إلى المستشفى، ليتم إجراء عملية جراحية مستعجلة له، ولم ترد تفاصيل أكثر عن حالته الصحية حتى اللحظة.

وأحد المصادر المحلية أكد أن حرس الحدود تعمدوا إطلاق النار على طفل يعمل في رعي الأغنام، مر بالقرب من الجدار الفاصل بين الحدود السورية- التركية.

الحادثة رد عليها بعض شبان المخيم بإلقاء قنبلة على محرس تابع للجيش التركي على الجدار الفاصل بين الحدود التركية السورية.

حصيلة الاشتباكات حتى اللحظة كانت إصابة اثنين من نازحي المخيمات بجروح تم نقلهم إلى أحد مستشفيات القرية، ولم ترد أنباء عن إصابات في صفوف حرس الحدود التركي.

تراجع عناصر حرس الحدود من نقطة الحراسة التي تم استهدافها بالقنبلة، والواقعة قرب الجدار الفاصل في قرية أطمة،وبقي أبناء المخيم منتشرون على الجدار الحدودي.

حرس الحدود التركي يواظب على قتل السوريين

قتلت قوات حرس الحدود التركي، 20 مدنيا سوريا منذ مطلع العام 2021، بينهم أطفال وامرأة، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستخدم جنود أتراك الرصاص الحي على الشريط الحدودي، لمنع أي من السوريين الهاربين من ويلات الحرب من دخول الأراضي التركية.

وأشار المرصد إلى أنه من بين اللذين قتلوا على يد حرس الحدود التركي ثلاثة أطفال، وامرأة كانت تعمل في أرضي زراعية قريبة من الحدود، كما توفي شاب بعد تعرضه لضرب عنيف بأدوات حادة من قبل جنود أتراك.

والأطفال اللذين قتلوا، كان أحدهم يعمل مع جده في أرض زراعية تبعد أقل من كلم، عن الجدار الحدودي، وقتل آخر أثناء تواجده أمام منزله في منطقة قريبة من الحدود، وتوفي الطفل الثالث برصاص حرس الحدود أثناء محاولته العبور مع عائلته للأراضي التركية.

وخلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، وثق المرصد مقتل سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأتين، حيث قتلوا بقصف صاروخي أطلقته القوات التركية باتجاه مناطق في ريف حلب والرقة.

وتشن تركيا منذ 2016 هجمات عسكرية مع فصائل سورية موالية لها في سوريا استهدفت بشكل خاص المقاتلين الأكراد.

