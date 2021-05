أشادت كل من حركتي “فتح” و”حماس” بالوحدة الي أبداها الفلسطينيون في وجه العدوان، وأكدتا أن هذه الوحدة جلبت النصر إلا أن المعركة لم تنته.

وصرح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن : “نهوض الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وبلدات الداخل للدفاع عن المسجد الأقصى أثبت للعالم أجمع أن القدس لنا، وأن الأقصى خط أحمر”.

وقال :”أزف لكم هذا النصر العظيم الذي سجلته المقاومة ، هذا النصر الإلهي الاستراتيجي المركب في هذه المرحلة من مراحل الصراع مع العدو الصهيوني”، مضيفا: “يا رب لك الحمد وأنت تفتح أمام شعبنا المراحل الجديدة في تاريخ هذه الأمة، لدورة حضارية جديدة مركزها قضية فلسطين والقدس والأقصى”.

وأشار هنية إلى أن :”فصائل الغرفة المشتركة وقفت صفا واحدا، وضربت العدو ضربات موجعة قاسية ستترك آثارا على عميقة على هذا الكيان وعلى مجتمعه وعلى مؤسساته الأمنية والعسكرية، بل على مستقبله على هذه الأرض”، مشددا على أن “هذه معركة لها ما بعدها، والقدس هي محور الصراع”.

هذا وقالت حركة “فتح” أن : “الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، يقف وقفة واحدة في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات وعن الأرض والبلاد، وسيواصل نضاله مهما كان الثمن حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والعودة والاستقلال”، وذلك روسيا اليوم.

وفي السياق، رحَّب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة التهدئة ووقف إطلاق النار التي بدأت فجر اليوم، في قطاع غزة، وأثنى على الجهود التي بذلتها مصر والتي كانت حجر الأساس لإنهاء المواجهات.

إذ أصدر أبو الغيط بياناً اليوم جاء فيه أن: “جهود مصر وتضامنها مع أهل غزة كان له الدور الأبرز في تقليل حجم الخسائر وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع”.

وتابع أبو الغيط أن: “الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة أظهرت بشكل جلّي، أن الشعب الفلسطيني يواصل رفضه القاطع للاحتلال وما يُمارسه من جرائم تصل إلى منزلة الجرائم ضد الإنسانية”.

وكان لافتاً في بيان أبو الغيط دعوته الصارمة بأن لا يكون إعلان التهدئة في غزة سبباً في وقف محاسبة إسرائيل على الجرائم التي وقعت خلال هذه الفترة الدموية، والتي كان الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، كما انها قضت على البنى التحتية في القطاع بشكل بشع.

The post حماس وفتح: المعركة لم تنته رغم توقف العدوان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ