السعودية.. القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

قامت شرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم، بإيقاف شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إن “الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر قبل ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، شخص يركض إلى المنبر خلال إلقاء الإمام خطبة الجمعة، في وقت نجح عناصر الأجهزة الأمنية المنتشرين حول المنبر، في منعه وتوقيفه وإلقاء القبض عليه.

شاهد بالفيديو .. لحظة محاولة شخص الصعود على منبر #المسجد_الحرام أثناء خطبة #الجمعة. pic.twitter.com/6AF4c7rLBO — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) May 21, 2021

وفي السياق، تمكن أمن الحرم المكي، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، من ضبط شخصاً كان يحمل سلاح أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.

وعبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عبدالرحمن السديس، عن رفضه واستنكاره لما حدث داخل المسجد الحرام من ترديد لعبارات مؤيدة لداعش.

وفي بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، في الثاني من أبريل/ نيسان، جاء فيه: إن “استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته.. فلا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد”.

وكانت السلطات السعودية قد كشفت، عن تفاصيل تجول إرهابي في الحرم المكي وهو يصور مقطع فيديو وبحوزته سلاح أبيض، عملت على توقيفه.

وقالت السلطات السعودية أنه تم القبض على الإرهابي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يردد شعارات مخالفة من داخل الحرم المكي.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن السلطات السعودية المتمثلة بقوة أمن الحرم المكي الشريف، تابعت ورصدت “شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الفائت 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام”.

وأعلن المتحدث الإعلامي عن نجاح عمل السلطات السعودية في ضبط الإرهابي المشبوه وتوقيفه، كما اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع المصور الذي يوثق تعامل السلطات السعودية مع الإرهابي الداعشي داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، على خلفية ترديده شعارات خاصة بتنظيم داعش الإرهابي.

فيما دشن العديد من مستخدمي تويتر في السعودية هاشتاغ “داعشي في الحرم المكي” تعليقاً على مقطع الفيديو، والذي أثار الرعب في قلوب غالبيتهم.

