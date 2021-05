الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرات رام الله ويطلق غاز مسيل للدموع ورصاص

اعترض الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة خرجت في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وأطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، باتجاه الشبان الفلسطينيين دون وقوع إصابات.

وصرَّح رئيس المجلس المحلي في بلدة المغير، أمين أبو عليا، أن المواجهات وقعت على خلفية قمع الجيش الإسرائيلي المحتل لمسيرة تضامنية خرجت في البلدة للوقوف مع المسجد الأقصى نتيجة إعادة اقتحامه مجدداً اليوم.

كما جدد الأهالي في المسيرة الاحتجاجية رفضهم لتهجير الأهالي من مساكنهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأيضاً أصيب شاب فلسطيني برصاص “التوتو” في منطقة القدم، اليوم الجمعة إثر مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وأهالي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأكد الناشط بلال التميمي، استهداف قوات الاحتلال لعدد من الشبان في منطقة الجبل بقرية النبي صالح، وأنها أطلقت عليهم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعلى إثر هذه المواجهات قال التميمي أن شاب فلسطيني أصيب برصاص “التوتو” في منطقة الفخذ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفاً حالته بالمتوسطة.

وفي غضون ذلك جدد الهلال الأحمر الفلسطيني إحصائياته حول الإصابات لليوم الأول من وقف إطلاق النار، وقال بأن 97 إصابة وقعت اليوم في المواجهات التي اندلعت في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

لم يمضي إلا ساعات قليلة على إعلان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ودخول إعلان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليعاود جيش الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين، فهل ستكون هذه الاعتداءات مجدداً الشرارة التي سشعل حرباً جديدة كالتي مضت وراح ضحيتها 243 فلسطيني، من بينهم 66 طفلا وأصيب أكثر من 1900 وخلَّفت أضرارا خسيمة بالبنى التحتية الحيوية وآلاف المنازل.

فقد عادت المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين من داخل باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد انتهاء صلاة الجمعة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين.

ونقلت سكاي نيوز عربية أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق جموع المصلين الفلسطينيين الذين هتفوا عقب أداء الصلاة من داخل باحات الحرم القدسي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في حين نقل التلفزيون العربي أن مواجهات عدة اندلعت بين الشعب الفلسطيني والجيش الإسرائيلي في عدة مدن في فلسطين المحتلة.

هذا وقد إنطلقت مسيرات احتفالية في كافة الأراضي الفلسطينية للتعبير عن الفرح بالتوصل إلى هدنة مع الكيان الصهيوني، معتبرين هذه الخطوة انتصار للفلسطينيين.

إذ نزل آلالف الفلسطينيين إلى الشوارع في مسيرات للهتافو الاحتفال بإنجازات المقاومة و شهداء فلسطين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

و شهدت كافة الأراضي الفلسطينية احتفالات في الشوارع رافقتها أعلام المقاومة و فلسطين و إطلاق ألعاب نارية.

و امتدت الاحتفالات لتشمل مدن اضفة الغربية القدس المحتلة، وسلوان، إضافة إلى بيت لحم، و رام الله، و الخليل و القطاع المحاصر.

The post الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرات رام الله ويطلق غاز مسيل للدموع ورصاص appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ