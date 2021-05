بوتين يصرح بشأن مشاركة تكنلوجيا تصنيع لقاحات كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن روسيا هي الدولة الوحيدة عالمياً التي تشارك تكنلوجيا تصنيع لقاحات فيروس كورونا مع البلدان الأخرى.

وأتت تصريحات الرئيس الروسي، خلال لقاء افتراضي تضمن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي (يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان).

وصرح بوتين : “روسيا هي الدولة الوحيدة التي تنقل تقنيات إنتاج اللقاحات. ويجري الآن النظر في إمكانية نشر مثل هذه المرافق في أرمينيا وقرغيزستان”.

ويذكر أن روسيا تمتلك ثلاثة أنواع من اللقاحات من بينها اللقاح سبوتنيك – V والذي يعتبر اللقاح الأول المسجل في العالم ويأي بعده لقاحي “أبيفاك كورونا”، و”كوفيفاك” المضادين لفيروس كورونا، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي الشأن السوري، أوضح ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تؤيد إطلاق الحوار السياسي بين فلسطين و إسرائيل بأسرع وقت .

حيث قال خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة للأمم المتحدة للبحث في آخر مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن “روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد”، حسب RT .

و أضاف بوليانسكي : “ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطيني – الإسرائيلي ، وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية”.

كما اقترح عقد اجتماع وزاري عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة ، و أشار إلى أهمية عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية من أجل مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية .

و نوه بوليانسكي إلى أن أول خطوة في طريق الحل السلمي هي “وقف العنف والتخلي عن الخطاب الاستفزازي وكل الخطوات الأحادية الجانب التي تعتبر مرفوضة تماما في الوضع الحالي”.

هذا و كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية ، و ينص الاتفاق على فرض الهدنة ابتداءً من الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة .

و على الرغم من الاختلاف على طبيعة وقف إطلاق النار الذي من المرجح أن يتم تنفيذه يوم الجمعة، فقد نجحت الجهود الدولية والعربية في التوصل إلى تهدئة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

