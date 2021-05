روسيا بانتظار الرد الإسرائيلي على مبادرة الاجتماع مع القادة الفلسطينيين

أكدت روسيا أنها مستعدة لاستضافة اجتماع يضم كل من القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على أراضيها، إلا أنها تنتظر رد رسمي من إسرائيل.

هذا وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ارتياح روسيا، لسريان التهدئة اليوم في قطاع غزة.

كما اشارت زاخاروفا إلى أن : “شركاء موسكو في الرباعية الشرق الأوسطية (وهي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لم يعارضوا مبادرة تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في روسيا”.

وصرحت: “لا يزال الاقتراح الروسي لإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في أراضيها بين قيادة إسرائيل وفلسطين قائما، وأبدى الفلسطينيون غير مرة استعدادهم المبدئية للمشاركة في هذا الاجتماع، لكن الإسرائيليين لم يحددوا موقفهم بعد، ويبدو أن القدس الغربية ليست مستعدة حتى الآن لحوار مباشر مع السلطة الوطنية الفلسطينية”، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي الشأن، أوضح ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تؤيد إطلاق الحوار السياسي بين فلسطين و إسرائيل بأسرع وقت .

حيث قال خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة للأمم المتحدة للبحث في آخر مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن “روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد”، حسب RT .

و أضاف بوليانسكي : “ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطيني – الإسرائيلي ، وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية”.

كما اقترح عقد اجتماع وزاري عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة ، و أشار إلى أهمية عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية من أجل مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية .

و نوه بوليانسكي إلى أن أول خطوة في طريق الحل السلمي هي “وقف العنف والتخلي عن الخطاب الاستفزازي وكل الخطوات الأحادية الجانب التي تعتبر مرفوضة تماما في الوضع الحالي”.

هذا و كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية ، و ينص الاتفاق على فرض الهدنة ابتداءً من الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة .

و على الرغم من الاختلاف على طبيعة وقف إطلاق النار الذي من المرجح أن يتم تنفيذه يوم الجمعة، فقد نجحت الجهود الدولية والعربية في التوصل إلى تهدئة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

