القوات المصرية تصل السودان استعداداً لمناورات “حماة النيل”

وصلت القوات العسكرية المصرية إلى السودان لتعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك “حماة النيل“.

ويشهد التدريب مشاركة من مختلف التخصصات في القوات العسكرية للجيشين المصري والسوداني، وفقاً لما نشره الإعلام العسكري في السودان.

وبحسب ما أشارت إليه المصادر فقد وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحراً، وذلك وفقاً لسكاي نيوز العربية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، علي ضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال لقاء تبادل فيه السيسي وجهات النظر مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، في العاصمة الفرنسية باريس.

من جانبها، أعلنت إثيوبيا، الانتهاء من بناء 80% من “سد النهضة” على نهر النيل، الذي ما يزال يثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان.

بدوره، قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في جلسة منتدى تشاوري نظمته وزارة الخارجية الإثيوبية، ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن “أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة وتجاوزت الـ80%”.

وأوضح الوزير الإثيوبي، أحدث المستجدات حول مفاوضات “سد النهضة” وموقف بلاده المتمسكة بحقها في الاستفادة العادلة من مياه النيل وبناء السد دون الإضرار بدول المصب.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية ، يوم الجمعة الماضي، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مؤكدة أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

الجدير بالذكر، أنه قد فشلت كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد حتي اليوم، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ علي حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

و جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسيكيدى بقصر الاتحادية بالقاهرة.

