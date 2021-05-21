سفير أمريكا لدى ليبيا: اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي المرتقب له مسؤولية تاريخية ونأمل من الجميع التوافق

طرابلس 21 مايو 2021 ( وال ) – عبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ” ريتشارد نورلاند “، عن أمل بلاده في أن يتوصل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم يومي 26 – 27 من شهر مايو الجاري إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي .

ونقلت السفارة الأمريكية – عبر صفحتها الرسمية عن ” نورلاند ” قوله – إنه مستمر في تواصله المباشر مع مجموعة واسعة من المشاركين في هذا الملتقى، لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية، من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات الــ 24 ديسمبر في الوقت المناسب.

وأكد ” نورلاند ” أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يلعب دورا أساسيًا، خصوصًا في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها منه.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه وبصفته الإضافية كمبعوث خاص للولايات المتحدة عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، والجمعة مع أعضاء بالملتقى وهم ” زياد دغيم ” و ” عبد المجيد مالكة ” و ” بالقاسم نمر”، و ” لميس بن سعد “، وذلك للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي. (وال)

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