رئيس الحكومة التونسية يُشارك في افتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الأعمار والتبادل التجاري بطرابلس

طرابلس 21 مايو 2021 ( وال ) – يُشارك رئيس الحكومة التونسية ” هشام المشيشي ” في افتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الأعمار والتبادل التجاري، المقرر انطلاقه الأحد القادم بالعاصمة طرابلس.

وقال وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي ” كمال الدوخ ” في تصريحات للصحفيين، أمس الخميس على هامش افتتاح محوّل مطار تونس قرطاج، إن وفد ” المشيشي ” سيتوجه إلى ليبيا للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا، بحضور قرابة 150 عارضًا من تونس في مختلف الاختصاصات، وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

وكان رئيس الحكومة التونسية ” هشام المشيشي ” قد أشاد في اتصال هاتفي أجراه خلال اليومين الماضيين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “، بمستوى الاستقرار الذي تمر به ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها، مُعربًا عن رغبة بلاده في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين. (وال)

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