سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تدعو المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الرحيل فورًا من ليبيا

نيويورك 21 مايو 2021 ( وال ) – دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ” ليندا توماس غرينفيلد “، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع الليبي إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب الفوري .

وأكدت ” ليندا توماس ” على أن استمرار بقاء المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا أمر مرفوض، داعية تلك القوات الأجنبية بالرحيل من ليبيا فورًا.

وقالت ” غرينفيلد ” إنه يجب إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. (وال)

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