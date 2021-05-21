سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تدعو المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الرحيل فورًا من ليبيا

نيويورك 21 مايو 2021 ( وال ) – دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ” ليندا توماس غرينفيلد “، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع الليبي إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب الفوري .
وأكدت ” ليندا توماس ” على أن استمرار بقاء المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا أمر مرفوض، داعية تلك القوات الأجنبية بالرحيل من ليبيا فورًا.
وقالت ” غرينفيلد ” إنه يجب إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. (وال)
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك