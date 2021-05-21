ليبيا نيوز

سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تدعو المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الرحيل فورًا من ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 21 مايو 2021 ( وال ) – دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ” ليندا توماس غرينفيلد “،  جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع الليبي إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب الفوري .

وأكدت ” ليندا توماس ” على أن استمرار بقاء المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا أمر مرفوض، داعية تلك القوات الأجنبية بالرحيل من ليبيا فورًا.

وقالت ” غرينفيلد ” إنه يجب إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. (وال)

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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