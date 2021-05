السويداء.. العثور على جثة مواطن مقتولاً داخل حديقة منزله

عُثر على جثة مواطن في مدينة شبها بريف محافظة السويداء السورية، أمس الخميس، مقتولاً رمياً بالرصاص داخل حديقة منزله بظروف غامضة.

وبحسب ما ذكرت شبكة “السويداء 24″، قُتل المدعو “زياد محمود البعيني”، بعد تعرضه لإطلاق رصاص في حديقة منزله، مشيرة إلى أن الجيران توافدوا إلى منزل الضحية، حيث وجدوه مضرجاً بالدماء ومفارقاً للحياة، جراء إصابته بطلق ناري نافذ اخترق صدره.

ونقلت الشبكة عن أحد جيران الضحية، قوله: إن “الضحية كان يعتاد على الخروج يومياً في وقت مبكر إلى حديقة منزله للاعتناء فيها، لافتاً إلى أن “صوت إطلاق نار سُمع من محيط منزله بحدود الساعة 5 فجر يوم الخميس”.

وأشار إلى أن “الضحية في الستينات من عمره، وهو معروف بسمعته الحسنة وعلاقاته الطيبة مع أهالي مدينة شهبا”.

وفي سياق متصل، جرت في مدينة السويداء في الجنوب السوري، صباح يوم الأربعاء الماضي، أحداث أمنية وإطلاق نار في حي الشعلة أمام مبنى القصر العدلي وشركة القدموس.

ووقع إطلاق النار من قبل مسلحين من مدينة السويداء على خلفية إلقاء القبض على زوجين بعد تقدّم شركة “القدموس” للنقل بشكوى عليهما.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الزوجان الملقى القبض عليهما يعملان في شركة القدموس، وتقدمت الشركة بشكوى ضدهما، على خلفية مشاكل حول استلام بضائع، وجرى على إثرها إلقاء القبض عليهما، الأمر الذي دفع عائلة الزوجان للهجوم مع السلاح الكامل على مبنى القصر العدلي في حي “الشعلة” وإطلاق الرصاص بالهواء.

وتزامنت الحادثة مع وصول سيارة مساجين إلى القصر العدلي في السويداء وعلى الفور تم إبعادها تجنباً لمزيد من التوتر.

وأضافت المصادر أن الواقعة تم حلها بشكل فوري وبزمن قياسي على غير العادة من قبل عناصر مكافحة الشغب في المحافظة.

في حين داهم مسلحون آخرون مكتب شركة “القدموس”، وأطلقوا النار داخله.

الجدير بالذكر أن السويداء تعيش حالة من الانفلات الأمني والتوترات المستمرة، في ظل عدم قدرة المعنيين على ضبط المدينة رغم مطالبات الأهالي المتكررة بوضع حد لهذه الحالات.

فمؤخراً لاقى قانون البيوع العقارية الذي تم إصداره في سوريا مؤخراً سخطاً شعبياً واسعاً في عموم البلاد، والرفض العملي جاء من محافظة السويداء.

إذ تحرك فصيل مسلح يدعو نفسه “رجال الكرامة” وأغلق مديرية النقل في محافظة السويداء، وطردوا الموظفين، احتجاجاً على قانون البيوع العقارية وبالتعاون مع أصحاب مكاتب تعقيب المعاملات الذين تضررت مهنتهم بسبب القانون.

وقالت المصادر أنه تم إخلاء المبنى من الموظفين تحت تهديد السلاح كما تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المديرية على مسافة 1كم تقريباً.

The post السويداء.. العثور على جثة مواطن مقتولاً داخل حديقة منزله appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ