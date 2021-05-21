ليبيا نيوز

أكثر من 150 شركة ومؤسسة تونسية تشارك في معرض إعادة الأعمار في ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 21 مايو 2021 ( وال ) – أكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي ” كمال الدوخ ” أن وفدا يترأسه رئيس الحكومة ” هشام المشيشي “، سيتجه نحو ليبيا غدا السبت للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا .

وأشار ” الدوخ ” في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان التونسية إلى أن قرابة 150 عارض من تونس سيشاركون في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

وشدد ” الدوخ “على ضرورة تحقيق اندماج تنموي كامل بين ليبيا وتونس بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية معًا قائلا إن مستقبل تونس هو مستقبل ليبيا. (وال)

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كله وهم وامراض نفسية ومذل ومحاولة النصب والاحتيال على ليبيا لمصالح خارجية حزبية ومتقدمة
    سوْال يطرح نفسه لليبيين :-
    اين الشركات البناء الليبية وأين موسسات الإنشاءات الليبية .؟!!
    هذه التدخلات عبارة عن احتلال واستهانة واستهزاء – بالقطاع الموسسات الحكومي التنفيذي الليبي –
    والموظفين الليبيين – والمهارات الليبية الوطنية – والخريجين الليبيين – والتامين الليلي للقطاعات الحكومية –
    يعني لو تونسي شارك في إعمار ليبيا – معناها تونس وعملاءها يريدون احتلال ليبيا والسيطرة على قراراتها وشركاتها واقتصادها –
    هولاء مثل الفيروس يدخلون بطريقة سلمية بسيطة ووعود ثم ينشرون الفساد داخل الجسم الدولي بشكل يومي –
    والتقصير من الحكومة الليبية والمسؤلين هو عدم الاهتمام بالخريحين الجدد والوطنيون واصحاب الخبرات الليبية وتصنيفهم
    حسب تخصصاتهم ودعم القطاع العام وموظفيه والتشجيع عليه لانه مرتبط بالدولة وهى قطاع حكومي يجب ان يكون أفضل حتى من القطاعات الخاصة المملوكة للأفراد من الاسواق السوداء والعياذ بالله – ومن هذا القطاع الحكومي يتم تعيين الخريجين واصحاب الخبرات ووضع ادارات جديرة بالاحترام والعمل بالشكل الصحيح – وتقديم البلاد في احسن صورة ممكنة نظريا وعمليا – دون اي تدخلات من اي دولة اخرى – وفتح فرص للاجيال الجديدة لتفريغ خبراتهم داخل موسسات الدولة الوطنية – وانتقاء الاحسن لرفعة البلاد وتحسين أداءهم الاداري والوظيفي النظري والعملي –
    اما الاحزاب والصراعات والنواب والفساد والمرتزقة وغيرهم –
    فهي عملية اجندات تتدخل في شءون الدولة –
    اذا كانت الادارات الوطنية تعمل في الاصلاح وتوفير العدالة والقضاء
    الاداري والحكومي فلا داعي لتهديد المواطنين بفرض انتخابات عليه وهو في طور الاصلاح و محاربة الفساد
    وهو يحاول توحيد كلمته داخل البلاد
    وإذا كان هناك غياب للعدالة والقانون والقضاء للمسؤولين وزوجاتهم وابناءهم –
    فلا تستطيع الدولة ان تقوم بالإصلاح في حالة غياب القانون الاداري والوزاري –
    والقضاء والعدالة في اي دولة هي اعلى مركز حكومي للدولة ويستطيع اي اخد محاسبة وزير او ناءب او رءيس حزب ووضعه خلف القضبان في حالة تبوث اي مخالفات قانونية او تزوير او رشاوي – ضده رجل كان او امراءة او احد ابناء المسؤولين – لان هذا من طوابط القانون التشريعي للقضاء المتعلق بالأعراف في الدولة .وليس من اي مكان اخر .

    رد