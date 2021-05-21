أكثر من 150 شركة ومؤسسة تونسية تشارك في معرض إعادة الأعمار في ليبيا

تونس 21 مايو 2021 ( وال ) – أكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي ” كمال الدوخ ” أن وفدا يترأسه رئيس الحكومة ” هشام المشيشي “، سيتجه نحو ليبيا غدا السبت للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا .

وأشار ” الدوخ ” في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان التونسية إلى أن قرابة 150 عارض من تونس سيشاركون في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

وشدد ” الدوخ “على ضرورة تحقيق اندماج تنموي كامل بين ليبيا وتونس بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية معًا قائلا إن مستقبل تونس هو مستقبل ليبيا. (وال)

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