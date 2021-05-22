ليبيا نيوز

وزير الإسكان التونسي : نسعى جاهدين لفتح آفاق التكامل والاندماج مع الشقيقة ليبيا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 22 مايو 2021 ( وال ) – أكد وزير التجهيز والإسكان التونسي ” كمال الدوخ ” أن انطلاق استغلال القسط رقم 8 من طريق بن قردان رأس جدير الممتد على طول 92 كلم، سيساهم في دعم التكامل بين تونس وليبيا .

وأضاف ” الدوخ ” في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، أن 150 مؤسسة تونسية تعمل في عدّة مجالات ستشارك في الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي الذي ستحتضنه العاصمة الليبية طرابلس أيام الـ 23 و24 و25 من شهر مايو الجاري، تحت شعار ” منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا “.

وعبر ” الدوخ ” عن أمله في أن تساهم الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة التونسية ” هشام مشيشي ” إلى ليبيا يوم الـ 22 من الشهر الجاري في فتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي التونسي الليبي ودعم التكامل والاندماج بين البلدين. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • المشيشى الحقير يمثل حكومة لتحالف الارهابى الغنوشى وكلب تونس الفاسد نبيل القروى واى تعاون معهم لايفيد الشعب التونسى فهى حكومة فاسدة تنهب ثروة الشعب التونسى العب بعيد ياخروف

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  • ما رايناه فى برلمان تونس اليوم من فوضى يؤكد ان تونس بعد عشر سنوات من نكبة الخراب العربى لا زالت تسير للخلف ومهددة بالافلاس وعاحزة عن الحصول على قرض من البنك الدولى فى ظل حكومة خرفانية فاسدة تتصور انها قادرة مثل اردوغان على نهب اموال الشعب الليبى عن طريق الخوان كان زمان يامشمش فلا امن ولا امان الا بالتخلص من الخوان كما حدث فى مصر والسودان .
    فمن خان مثلك يامشيشى رئيس الجمهورية المدنى المنتخب قيس سعيد الذى عينك رئيس وزراء ظنا انك وطنى وطلعت خروف من الخلايا النائمة والله لا يحب من كان خوانا اثيما

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