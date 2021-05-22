وزير الإسكان التونسي : نسعى جاهدين لفتح آفاق التكامل والاندماج مع الشقيقة ليبيا

تونس 22 مايو 2021 ( وال ) – أكد وزير التجهيز والإسكان التونسي ” كمال الدوخ ” أن انطلاق استغلال القسط رقم 8 من طريق بن قردان رأس جدير الممتد على طول 92 كلم، سيساهم في دعم التكامل بين تونس وليبيا .

وأضاف ” الدوخ ” في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، أن 150 مؤسسة تونسية تعمل في عدّة مجالات ستشارك في الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي الذي ستحتضنه العاصمة الليبية طرابلس أيام الـ 23 و24 و25 من شهر مايو الجاري، تحت شعار ” منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا “.

وعبر ” الدوخ ” عن أمله في أن تساهم الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة التونسية ” هشام مشيشي ” إلى ليبيا يوم الـ 22 من الشهر الجاري في فتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي التونسي الليبي ودعم التكامل والاندماج بين البلدين. (وال)

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